21.07.2019 | 10:51

Состязания открывали самый опытный и самый молодой участники. 20 июля в школе № 8 имени Н. С. Павлушкина прошел XV турнир по молниеносным шахматам. По традиции он был посвящен Международному дню шахмат, а инициатором соревнований выступил руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков.

«Это, конечно, состязания интеллектов, характеров, воли. Многие известные люди гордились тем, что умели играть в шахматы. Хотел бы пожелать, чтобы любовь к этому серьезному, древнейшему искусству не угасала у людей, чтобы они играли в шахматы и развивали себя», - подчеркнул Вадим Супиков.

Юрий Белоголовцев - самый опытный шахматист состязаний. Он увлекается логической игрой 63 года, а в турнире участвует много лет.

«Мы все здесь собираемся - все шахматисты, дружный коллектив. Мы вчера тренировку сделали, дома посидели с шахматами, поиграли. Вспомнили, какие ходы надо делать», - улыбнулся Юрий Белоголовцев.

XV лично-командный турнир собрал рекордное количество участников - 113 человек. Это и любители, и спортсмены из Пензы, Заречного, Каменского, Шемышейского, Бессоновского, Никольского и Сосновоборского районов, а также гости из Санкт-Петербурга и Самары. Шахматы объединили и пожилых, и молодых. Оле Гладковой пять лет. Для нее это третье соревнование.

Невзирая на возраст, каждый игрок за 10 отведенных минут на партию должен был продемонстрировать свое мастерство, умение принимать быстрые и взвешенные решения и сохранять при этом концентрацию.

Шахматный турнир прошел на высоком спортивном и организационном уровне. Каждый участник получил памятный подарок, а победители - кубки, медали и почетные грамоты.

Первым в личном зачете стал Сергей Машков. Второе место занял Роман Алькаев, третье – Алексей Шалин.

В командном зачете лучшим оказался коллектив МБОУ «СОШ № 47 г. Пензы», ему уступили

«Тигры», на третьей позиции – «Каисса».

Победа в лично-командном зачете досталась «Компоту», второе место у «Шахматной школы»,

третье - у «Мстителей».