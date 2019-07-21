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Общество | Сотрудники МЧС продолжили рейды по частному сектору и после дождей

21.07.2019|13:14
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Во время рейдов по частному сектору сотрудники МЧС стараются поговорить с жильцами каждого дома, а если не получается, то хотя бы оставить им памятки и листовки.

«За 70 лет надоели», - прореагировал один из пензенцев.

Но люди в форме на такие высказывания не обижаются. Лучше лишний раз напомнить о правилах безопасности, чем на пепелищах разбираться в причинах возникновения пожаров.

С начала года в Пензе произошло почти шестьсот пожаров. По их количеству все рекорды побил жаркий июнь. Горели тополиный пух, сухая трава, огонь мог в любой момент перекинуться на жилые строения. Из-за этого был введен особый противопожарный режим.

«Лишний раз необходимо все-таки напомнить, прийти и персонально сказать гражданину, чтобы соблюдали требования пожарной безопасности в быту», - подчеркнула старший инспектор ОНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Екатерина Виноградова.

Из-за изменившейся погоды противопожарный режим снят, но подобные рейды будут продолжены.

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