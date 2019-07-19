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Общество | В 4-м микрорайоне Зари-1 люди живут без воды и канализации

19.07.2019|16:07
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Юрий Хохлов добывает мутную, дурно пахнущую жидкость из скважины глубиной 47 метров.

«Она как техническая даже не подходит - от нее запах на весь дом. И уж не говорю, что это питьевая», - отметил житель Пензы.

Но другой, чистой, у местных нет. Чтобы приготовить пищу, воду приходится покупать, говорит Юрий Иванович. В таком положении оказались более сотни домовладельцев, несколько лет назад получивших участки в 4-м микрорайоне Зари-1.

«Сейчас ни коммуникаций, ни воды - ничего нет. Газ сами проводили. Давали земли инвалидам, а добиться так ничего не можем от администрации», - рассказал житель Пензы Андрей Голубев.

В отличие от соседнего 6-го микрорайона, тут нет центрального водоснабжения, отсутствует и водоотведение.

«Выгребная яма. Вот я поставил два колодца, туда идет слив, затем вычерпываем - нанимаем машину», - добавил мужчина.

В администрации города обещают в ближайшее время решить по крайней мере одну из проблем - водоотведение. Проектно-сметная документация по ней уже получила положительное заключение государственной экспертизы. В сентябре будет объявлен конкурс по определению подрядной организации.

«И в текущем году уже приступим к работам по строительству сетей водоотведения данных микрорайонов. В 2020 году мы полностью работы по водоотведению данных микрорайонов завершим», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

На строительство сетей предстоит потратить более 21 миллиона рублей. Что касается водоснабжения, то оно в 4-м микрорайоне тоже должно появиться, говорят в мэрии. Правда, сроки пока не уточняются.

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Гость|19.07.2019 18:38|

Во всем горлде непригодная для питьевого режима вода,а сегодня еще и газом воняет дышать не чем!Кто ответит за такое полное безобразие?

Гость|19.07.2019 22:41|

Фига бедные и несчастные,дома по 2 этажа у всех.Вот пусть скидываются и ведут водопровод.

Гость|20.07.2019 00:09|

Они за это голосовали и опять проголосуют. Слава единорастам!

Гость|20.07.2019 01:20|

Гость писал(a):

Они за это
Глупая бабуля вскукарекнула

Гость|20.07.2019 01:33|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Они за это
Глупая бабуля вскукарекнула
И чего ты, глупая, кукарекаешь? Печенькой подкормили?

Гость|20.07.2019 02:11|

Правительство РФ должно отказаться от политики ослабления рубля, а также сдержать рост тарифов ЖКХ, иначе ситуация с доходами россиян не улучшится. Такое мнение высказывает заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Наталья Мильчакова.

На ее взгляд, «пока правительство не откажется от текущего курса на ослабление рубля и не примет мер по сдерживанию роста на тарифы ЖКХ существенного улучшения ситуации с реальными доходами не будет».

Как констатирует эксперт, «картина не меняется уже шесть лет: после 2013 года россияне в терминах реальных располагаемых денежных доходов ежегодно становятся все беднее и беднее».

Мильчакова полагает, что «основная причина падения реальных доходов заключается в росте тарифов на различные услуги, ЖКХ и росте закредитованности населения». Кроме того, по ее словам, «свой негативный вклад в динамику реальных доходов внесло и повышение НДС (налога на добавленную стоимость с 18% до 20% — ред.) с 1 января 2019 года».

Более того, добавляет аналитик, в стране наблюдается недостаток инвестиций в большинство отраслей экономики, а без них не добиться ускорения экономического роста и, следовательно, не решить проблему бедности, хотя власти поставили задачу снизить ее уровень к 2024 году с 12,9% населения до 6,6%.

В минувшую среду Росстат представил данные, согласно которым реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам I полугодия 2019 года сократились на 1,3% в годовом сопоставлении.

Уточним, что реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

По итогам II квартала текущего года показатель снизился лишь на 0,2% после падения на 2,5% в январе—марте (данные за I квартал были скорректированы в сторону ухудшения — с 2,3%).

Между тем, согласно исследованию ведомства, половина граждан России, работающих на крупных и средних предприятиях, получают заработную плату меньше 34 тыс. 335 рублей, по данным на апрель 2019 года, и это так называемое медианное значение зарплаты.

Причем медианное значение зарплаты значительно ниже средней зарплаты по стране (47 тыс. 657 рублей, по данным на апрель) и более приближено к реальной зарплате значительной части населения, отмечает РБК.

Как пояснил агентству директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон, медианная зарплата — это уровень оплаты труда, 50% работников получают ниже, а 50% — выше которого. Соответственно, по его словам, половина россиян, занятых на крупных и средних предприятиях, получают меньше медианного значения, то есть 34 тыс. 335 рублей в 2019 году. «Если взять все предприятия, медианное значение зарплаты будет еще меньше», — указал эксперт.

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