19.07.2019 | 16:07

Юрий Хохлов добывает мутную, дурно пахнущую жидкость из скважины глубиной 47 метров.

«Она как техническая даже не подходит - от нее запах на весь дом. И уж не говорю, что это питьевая», - отметил житель Пензы.

Но другой, чистой, у местных нет. Чтобы приготовить пищу, воду приходится покупать, говорит Юрий Иванович. В таком положении оказались более сотни домовладельцев, несколько лет назад получивших участки в 4-м микрорайоне Зари-1.

«Сейчас ни коммуникаций, ни воды - ничего нет. Газ сами проводили. Давали земли инвалидам, а добиться так ничего не можем от администрации», - рассказал житель Пензы Андрей Голубев.

В отличие от соседнего 6-го микрорайона, тут нет центрального водоснабжения, отсутствует и водоотведение.

«Выгребная яма. Вот я поставил два колодца, туда идет слив, затем вычерпываем - нанимаем машину», - добавил мужчина.

В администрации города обещают в ближайшее время решить по крайней мере одну из проблем - водоотведение. Проектно-сметная документация по ней уже получила положительное заключение государственной экспертизы. В сентябре будет объявлен конкурс по определению подрядной организации.

«И в текущем году уже приступим к работам по строительству сетей водоотведения данных микрорайонов. В 2020 году мы полностью работы по водоотведению данных микрорайонов завершим», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

На строительство сетей предстоит потратить более 21 миллиона рублей. Что касается водоснабжения, то оно в 4-м микрорайоне тоже должно появиться, говорят в мэрии. Правда, сроки пока не уточняются.