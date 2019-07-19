Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|20 июл 2019|05:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |
  71.40  |  $  63.64
 

Общество | Губернатор призвал чиновников активнее реагировать на жалобы в соцсетях

19.07.2019|13:20
Печать

В пятницу, 19 июля, на совещании с главами администраций городов и районов Пензенской области губернатор Иван Белозерцев потребовал, чтобы те доносили до людей информацию о реализуемых нацпроектах.

«Наша главная задача - повышение качества жизни граждан. Люди должны чувствовать изменения к лучшему здесь и сейчас, понимать, что делается властью. В первую очередь это нацпроекты, на которые выделяются колоссальные средства. Нужно доводить до людей информацию, как они используются», - пояснил глава региона.

Иван Белозерцев перечислил способы общения представителей власти с населением. По его мнению, это должны быть личные встречи, посещение сходов граждан, обсуждение проблем во дворах по просьбам людей. Также нужно как можно активнее использовать соцсети, в очередной раз напомнил губернатор.

«Соцсети не все эффективно используют, это видно по количеству сообщений, которые поступают в мой адрес. Люди обращались в органы местного самоуправления, ответа не получили и вынуждены писать губернатору: там люк не закрыт, здесь ямки на дороге, губернатор, сделай это. Но это проблемы не губернатора, это проблемы глав муниципальных образований.

Людям такой глава зачем, если нет реакции? Не сразу можно какие-то проблемы решить, но вы ответьте людям, расскажите, когда планируется выполнить работу и почему она не сделана до сих пор», - заявил Иван Белозерцев.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|19.07.2019 13:28|

А как же?АМЕРИКА И ЗАПАД ЗАГОНЯЮТ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ?

Гость|19.07.2019 13:45|

Мэр вчера заявил, что ремонт Леонидовского (измайловского) путепровода закончен. Осталось нанести разметку.

Вопрос: почему не заменили асфальт и не заделали ямы в съездах/заездах на путепровод? Или мост - это отдельный объект, а съезды и заезды на него - другой объект?

Где деньги,Зин?

Гость|19.07.2019 13:45|

Отреагировали. В Чемодановке люди на улицу вышли чтобы власть проблему начала решать.

Гость|19.07.2019 13:47|

Этих же людей начали штрафовать за то, что пришлось выйти на сход, поскольку власть в Чемодановке вообще ничем не занималась

Гость|19.07.2019 13:48|

Гость писал(a):

власть в Чемодановке вообще ничем не занималась
Власть критиковать нельзя. Они же слуги народа, которые придумали целый закон о запрете своей критики

Гость|19.07.2019 13:50|

penzainform.ru писал(a):

там люк не закрыт, здесь ямки на дороге, губернатор, сделай это. Но это проблемы не губернатора, это проблемы глав муниципальных образований.
Ошибаетесь! Это как раз проблема губернатора, что чиновники только воруют и ничего не делают для своих муниципальных образований

Гость|19.07.2019 14:01|

penzainform.ru писал(a):

Но это проблемы не губернатора,
Твои, и только твои. Ты ими руководишь, и если они не работают - сам за них работай.

Гость|19.07.2019 14:03|

Тротуаров ни где хороших нет!Крыши в многоэтажках протекают!Звони и пиши -толку нет ничего не решается!

Гость|19.07.2019 14:22|

Ну не знаю ... зачем в соц сети писать когда можно официальным запросом на электронку отправить и получить офиц ответ?

Гость|19.07.2019 14:31|

Но это проблемы не губернатора, это проблемы глав муниципальных образований. У которых нет денег, весь их бюджет составляет 5-6 млн руб, причём это на все, на дороги, на зар.плату, на очистку дорог от снега и т. д, см. 131 фз. Крутись как хочешь, частный бизнес от глав уже прячется. Страну развалили на прочь.

Гость|19.07.2019 14:33|

дорогу у Засеки срочно нужно расширить, в будующем лобовые ДТП будут неизбежны

Гость|19.07.2019 15:27|

Гость писал(a):

Отреагировали. В Чемодановке люди на улицу вышли чтобы власть проблему начала решать.
И людей за это судят,сделали крайними.

Гость|19.07.2019 15:29|

Смешной он у нас. А я вот не буду власть оскорблять, они молодцы, трындец всем не спать!

Гость|19.07.2019 15:39|

Знаем мы, как вы реагируете на жалобы - 10 тысяч и исправительные работы.

Гость|19.07.2019 15:47|

и прям ломанулись все чинуши как один в соцсетях рыть проблемы людские , аж вспотели наверно бедняги , когда этот цирк нам показывать перестанут

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!