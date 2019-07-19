19.07.2019 | 13:20

В пятницу, 19 июля, на совещании с главами администраций городов и районов Пензенской области губернатор Иван Белозерцев потребовал, чтобы те доносили до людей информацию о реализуемых нацпроектах.

«Наша главная задача - повышение качества жизни граждан. Люди должны чувствовать изменения к лучшему здесь и сейчас, понимать, что делается властью. В первую очередь это нацпроекты, на которые выделяются колоссальные средства. Нужно доводить до людей информацию, как они используются», - пояснил глава региона.

Иван Белозерцев перечислил способы общения представителей власти с населением. По его мнению, это должны быть личные встречи, посещение сходов граждан, обсуждение проблем во дворах по просьбам людей. Также нужно как можно активнее использовать соцсети, в очередной раз напомнил губернатор.

«Соцсети не все эффективно используют, это видно по количеству сообщений, которые поступают в мой адрес. Люди обращались в органы местного самоуправления, ответа не получили и вынуждены писать губернатору: там люк не закрыт, здесь ямки на дороге, губернатор, сделай это. Но это проблемы не губернатора, это проблемы глав муниципальных образований.

Людям такой глава зачем, если нет реакции? Не сразу можно какие-то проблемы решить, но вы ответьте людям, расскажите, когда планируется выполнить работу и почему она не сделана до сих пор», - заявил Иван Белозерцев.