5 апреля отметим День супа

04.04.2025 | 16:45

5 апреля известно как Международный день супа. Это блюдо популярно повсеместно, и медики считают, что оно благотворно влияет на пищеварительную систему человека.

Интересно, что в России само слово «суп» появилось только во времена Петра I, до того подобное кушанье называли похлебкой. Супы готовят и зимой, и летом. Самые популярные - борщ, щи, солянка, рассольник, окрошка и уха.

Кроме того, сегодня отмечаются Международный день нравственности и, неофициально, День закупщика и тендерного специалиста в России.

5 апреля произошло несколько важных исторических событий. В 1722 году экспедиция адмирала Якоба Роггевена открыла остров, названный островом Пасхи. В 1874-м в Вене впервые была исполнена знаменитая оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса - сына. В 1955-м Уинстон Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра Англии, завершив свою политическую карьеру.

В народном календаре сегодня отмечается Никонов день, который предки посвящали уборке. Они белили печи, избавлялись от мусора, меняли солому в матрасах. А еще крестьяне подкармливали птиц, приманивая их зернами и крошками к плодовым деревьям, чтобы в будущем пернатые помогали в борьбе с вредителями.

Именины сегодня отмечают Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Пелагея и Сергей.

5 апреля родились английский философ Томас Гоббс, немецкий композитор Людвиг Шпор, американский киноактер Грегори Пек, советский переводчик, педагог, разведчица, общественный деятель Зоя Зарубина, заслуженная артистка России Наталья Кустинская.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня напряженный и ответственный день, в который придется столкнуться со старыми проблемами. Контролируйте перепады настроения, чтобы справиться с задачами.