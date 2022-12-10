11 декабря исполним танец, в котором не бывает ошибок

10.12.2022 | 15:19

Сегодня, 11 декабря, в Международный день танго, у вас есть замечательная возможность испытать свои силы в этом танце. Не умеете? Не беда! Прежде чем приступать, посмотрите фильм «Запах женщины» и запомните слова главного героя: «В танго не бывает ошибок, не то что в жизни. Если ошибешься - сделай вид, что так и надо, и просто танцуй дальше»

Этот страстный танец был рожден в портовых пригородах Буэнос-Айреса на стыке XIX и ХХ веков. Одна из самых распространенных версий происхождения танго - сочетание культурных традиций многих стран мира: испанского фламенко, кубинской хабанеры, африканской кандомбе и некоторых других танцев, завезенных зарубежными матросами. Изначально в Аргентине танго считалось темпераментным танцем бедняков и иммигрантов, но вскоре оно стало известно в Европе, а затем покорило сердца жителей государств всей планеты.

Также сегодня можно прямо с утра послушать песню Владимира Высоцкого «Прощание с горами» («Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!») - сегодня отмечается Международный день гор. Он установлен по решению 57-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в январе 2003 года.

Горы покрывают почти четверть суши планеты, там живут почти 915 миллионов людей, обитают многие уникальные животные и растения. В России они протянулись по 43 регионам.

11 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1699 году Петр I официально утвердил Андреевский флаг в качестве штандарта морского флота, в 1802-м была организована первая в Санкт-Петербурге пожарная команда, в 1871-м там же открылась первая выставка передвижников, а в 1972-м члены экипажа «Аполлона-17» стали последними людьми, ступившими на лунную поверхность.

11 декабря родились музыкант, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, советский и российский актер Михаил Светин, французский композитор Гектор Берлиоз, итальянский кинопродюсер Карло Понти, ученый-эпидемиолог и микробиолог Роберт Кох, французский актер Жан Маре, писатель Александр Солженицын.

В народном календаре сегодня Сойкин день. Раньше эту небольшую яркую птичку с широким хохолком на голове и длинным хвостом звали «соей», то есть «сияющей», так как ее оперение вызывало радостные улыбки. Если в этот день сойка появлялась у окна, это считалось хорошим предзнаменованием: надо было выйти из дома и пойти за ней, чтобы найти дорогу к счастью. А белые перья на крыльях птицы называли зеркальцами, в которых можно увидеть будущее.

Именины отмечают Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Рафаил, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей и Федор.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует: услышав критику свой адрес, подумайте, насколько она может быть справедливой.