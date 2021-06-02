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В МИД России назвали сроки возобновления рейсов в Египет

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Россия может возобновить рейсы на египетские курорты этим летом. Такие сроки назвал замглавы МИД России Михаил Богданов в интервью «Интерфаксу».

Как заявил Богданов, по его мнению, полеты в Египет нужно возобновить как можно быстрее. Он также отметил, что соответствующее решение было принято, однако остались некоторые вопросы, связанные с коронавирусными ограничениями.

При этом, замглавы МИД не исключил возможности, что рейсы возобновятся этим летом.

Ранее в мае об этих же сроках возобновления полетов из России в Египет стало известно экспертам Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как предположили специалисты, рейсы на курорты Египта запустят в конце июня.

Источник — lenta.ru
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