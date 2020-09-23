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26 сентября - Всемирный день моря

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Сегодня, 24 сентября, отмечается Всемирный день моря. Праздник был учрежден ООН в 1978 году. Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения морей и океанов, перелову рыбы, глобальному потеплению.

За последние 100 лет популяции тунца, трески, марлина из-за вылова сократились на 90%. Ежегодно в моря выливается около 21 миллиона баррелей нефти, а синтетические отходы, попадающие в водоемы, становятся причиной гибели миллиона морских птиц и 100 тысяч морских млекопитающих.

А еще 24 сентября Международный день караванщика. Это профессиональный праздник участников транспортных колонн и судовых караванов, можно поздравлять дальнобойщиков и команды торговых судов.

Также 24 сентября с 2016 года является Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

Православные христиане сегодня празднуют день памяти преподобного Силуана Афонского.

В истории 24 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1724 году состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи, в 1957-м в Литл-Роке армия США разогнала многотысячную толпу горожан, которые окружили среднюю школу и не пускали туда девятерых темнокожих учеников.

В 1960 году в этот день в США на воду спустили первый в мире атомный авианосец. А в 1999-м на Бейкер-стрит в Лондоне открыли памятник Шерлоку Холмсу - герою книг Артура Конан Дойла.

В народном календаре 24 сентября Федорины вечерки, наши предки отмечали третью встречу осени. В это время обычно шли дожди и было слякотно. Крестьяне подводили итоги урожайной поры, убирали последний лук, прятали улья в омшаник. С Федоры начинались капустные вечерки: женщины заготавливали капусту на зиму.

Именины сегодня отмечают Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман и Сергей.

24 сентября родились итальянский математик, изобретатель карданного вала Джероламо Кардано, русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь Григорий Потемкин, американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд (его знаменитые романы - «Великий Гэтсби», «Ночь нежна»), советский государственный и политический деятель, глава СССР (1984-1985 гг.) Константин Черненко, а также советская и российская писательница, поэтесса, переводчик Лариса Рубальская.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день удачным для общения, но рекомендует провести время наедине с собой. Покупки, сделанные сегодня, не заставят вас пожалеть о потраченных деньгах. А еще календарь советует следить за погодой и одеваться соответственно, иначе есть риск простудиться.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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