31 мая отметим Пушкинский день и помянем усопших

05.06.2020 | 15:31

Сегодня, 6 июня, во всем мире отмечается День русского языка, а в России - еще и Пушкинский день. Александр Сергеевич Пушкин, которого называют «солнцем русской поэзии», родился 221 год назад - 6 июня 1799-го.

Пушкинский праздник имеет статус всероссийского. В прежние годы 6 июня во всех городах страны, в том числе в Пензе и населенных пунктах Пензенской области, люди собирались на площадках - возлагали цветы к памятнику поэту, слушали и читали его произведения, участвовали в конкурсах и викторинах.

Однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в праздничную программу: Пушкинский день пройдет в формате онлайн. Так, в Пензенском областном Доме народного творчества проведут экскурсию «Мы в гости к Пушкину пришли» и представят концерт солистов оперной студии «Я помню чудное мгновенье...». Принять участие в празднике можно будет в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

Не удивительно, что ООН учредила День русского языка именно в пушкинский праздник. По последним данным, в мире более 150 миллионов русскоязычных, еще более 100 миллионов владеют русским как вторым языком. Кроме Российской Федерации, русский является официальным языком некоторых стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии. Он также остается языком неофициального общения в странах бывшего СССР.

У православных христиан сегодня Троицкая родительская суббота. В этот день принято поминать усопших, однако и здесь в традицию вмешалась грубая реальность: в Пензенской области храмы и кладбища закрыты до 14 июня в целях противодействия распространения коронавируса. Поэтому поминать родных и близких придется в домашних условиях

6 июня в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1882 году американец Генри Сили запатентовал электроутюг, в 1922-м начал выходить литературно-художественный журнал «Крестьянка», в 1956-м в СССР отменили плату за обучение в старших классах средних школ, в 1957-м в Москве был открыт магазин «Детский мир», а в 1984 году появилась игра «Тетрис».

В один день с Александром Пушкиным родились князь Александр Невский, писатель Томас Манн, революционер Валериан Куйбышев, композитор Арам Хачатурян, актриса Татьяна Пельтцер, адмирал Осип Дерибас, полярный исследователь Роберт Скотт, писатель Виктор Конецкий, композитор Зигфрид Вагнер, художник Константин Савицкий.

По народному календарю 6 июня - Свобориное дерево, так на Руси называли шиповник. Крестьяне приходили к нему, чтобы избавиться от печали и успокоить душу. А когда шиповник только-только расцветал, бабушки усаживались под ним с внуками и рассказывали им сказки. Считалось, что это поможет детям избавиться от страхов.

В этот же день начинались так называемые летние (зеленые) Святки. Было принято украшать дома растениями, завивать на березах венки. Наблюдали за приметами: считалось, что если в это время идет дождь, то будет много грибов.

Именинники 6 июня - Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.

Сегодня полнолуние. Согласно лунном календарю, в такой день следует проявить осторожность в проявлении эмоций, сдержать желания и не поддаться азартным устремлениям.