11.11.2019 | 17:10

Сегодня, 12 ноября, подходящий день для того, чтобы повесить кормушку для птиц и насыпать в нее угощения для синиц. Во-первых, уже наступили холода и птахам необходима поддержка в питании, а во-вторых, сегодня - экологический праздник под названием Синичкин день.

История его уходит корнями в далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября Зиновий Синичник. По приметам, к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью.

Но, решившись на благое дело, крепко-накрепко запомните: раз начав подкармливать синиц, щеглов, свиристелей и воробьев, продолжайте это делать до тех пор, пока весна не вступит в свои права. Потому что птица, сегодня нашедшая в кормушке еду, завтра снова прилетит в надежде подкрепиться. Если же «скатерть-самобранка» окажется пустой, птаха может не успеть до темноты найти пропитание и к утру замерзнет насмерть.

Птиц подкармливают нежареными семечками подсолнечника, тыквы, дыни и арбуза, сушеными ягодами рябины, боярышника, ирги, шиповника, бузины. А несоленое сало - излюбленное лакомство синичек.

Ни в коем случае нельзя кормить птиц хлебом (черный начинает бродить, затрудняя дыхание, а белый превращается в клейкую массу), косточками вишни, персика, абрикоса и миндалем (в них содержится синильная кислота), ничем соленым и жареным.

12 ноября празднуется День специалиста по безопасности. Если у вас есть знакомые, связавшие судьбу с работой секьюрити, поздравьте их с профессиональным праздником.

Сегодня также отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. В этот день волонтеры рассказывают людям об опасности заболевания, раздают информационные буклеты, а в медицинских организациях проходят профилактические осмотры. Ежегодно во всем мире пневмония уносит жизни 1,1 миллиона детей в возрасте до пяти лет.

В истории 12 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В 1803 году указом императора Александра I Николай Михайлович Карамзин был официально назначен «российским историографом». В 1841-м император Николай I издал указ о составлении общего проекта сберегательных касс в России и учреждении первых касс в Москве и Санкт-Петербурге, это стало началом банковского дела в нашей стране. В 1982 году Юрий Андропов был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС.

12 ноября родились фаворит императрицы Елизаветы Петровны Иван Шувалов, композитор и ученый-химик Александр Бородин, французский скульптор Огюст Роден, советская и российская актриса театра и кино Людмила Гурченко.

С именинами сегодня можно поздравить Александра, Анастасию, Артема, Германа, Елену, Зиновия, Иосифа, Леонида, Макара, Максима, Марка, Матвея, Семена, Степана, Терентия и Юлиана.

Сегодня полнолуние. Лунный календарь рекомендует отдохнуть от напряженной работы, а тем, у кого сегодня обычный трудовой день, советует заняться здоровьем или выполнять свои обязанности в неспешном ритме. Свободное время лучше уделить чтению или размышлениям.