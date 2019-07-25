26 июля - день системных администраторов и парашютистов

25.07.2019 | 16:22

Сегодня, 26 июля, в России неофициально отмечают свой праздник люди, влюбленные в полеты под куполом парашюта. Они готовы каждый день совершать прыжок в бездну, чтобы почувствовать ее притяжение.

Дата для Дня парашютиста выбрана неслучайно: 26 июля 1930 года группа советских летчиков впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. После этого в СССР началось массовое развитие парашютного спорта.

Также свой праздник в последнюю пятницу июля отмечают люди, увлеченные совсем другим направлением деятельности, - сисадмины. Благодаря им в офисах перестают «виснуть» компьютеры и программы работают без сбоев.

Между прочим, в США этот праздник носит название «День благодарности системному администратору» (System Administrator Appreciation Day).

Сегодня поклонники первого в мире искусственного языка отмечают День эсперанто. Эсперанто («Надеющийся») - это псевдоним, под которым изобретатель языковой системы Людвиг Заменгоф опубликовал 25 июля 1887 года свою первую работу. А сегодня на эсперанто говорят два миллиона человек.

В истории 26 июля произошло несколько знаменательных событий. В 1730 году императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Царь-колокола, в 1803-м из Кронштадта вышли в кругосветное путешествие парусные шлюпы «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, в 1908-м в США было создано Федеральное бюро расследований, в 1953-м на Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастро, а в 1971-м на экраны вышел советский фильм «Офицеры».

Сегодня в народном календаре день архангела Гавриила. Считается, что именно он постоянно охранял Деву Марию во время ее земной жизни. Сухая погода в этот день обещала ясную осень, а сильные дожди грозили гибелью урожая.

Именины 26 июля празднуют Антон, Гавриил, Степан и Юлиан.

В этот день родились британский писатель и драматург Бернард Шоу, президент Чили Сальвадор Альенде, американский кинорежиссер и продюсер Стэнли Кубрик, швейцарский психолог и психиатр Карл Юнг, английский писатель Олдос Хаксли и американская актриса Сандра Баллок.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь характеризует сегодняшний день как удачный для работы и бизнеса, активных действий, творчества, обсуждения важных дел.