01.04.2020 | 12:52

Пензенская епархия призвала прихожан региона к усиленной молитве о спасении от опасного азиатского вируса.

Ее текст разместили во вторник, 31 марта, в группе епархии социальной сети «ВКонтакте» и предложили включить в ежедневную практику.

Молитву утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее сообщалось, что он попросил верующих отказаться от посещения храмов и не рисковать своим здоровьем.

«Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь», - гласит текст молитвы.

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