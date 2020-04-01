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Религия | Верующих пензенцев призвали дома молиться за победу над коронавирусом

01.04.2020|12:52
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Пензенская епархия призвала прихожан региона к усиленной молитве о спасении от опасного азиатского вируса.

Ее текст разместили во вторник, 31 марта, в группе епархии социальной сети «ВКонтакте» и предложили включить в ежедневную практику.

Молитву утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее сообщалось, что он попросил верующих отказаться от посещения храмов и не рисковать своим здоровьем.

«Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь», - гласит текст молитвы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|01.04.2020 13:14|

А деньги - просто на карточку перечисляйте.

Гость|01.04.2020 13:30|

готов молиться,если бабло на карту перечислите в размере зп

Гость|01.04.2020 13:41|

Попов жалко ,теперь на крузак очередной не хватит

Гость|01.04.2020 13:47|

Без Евхаристии и соборной молитвы, не выжить. Ходили и будем ходить в храм! В Конституции есть на это право! Иудам, нечистым, лукавому, мою душу не получить, Яко с нами Бог!

Гость|01.04.2020 13:52|

Православные вымрут от короновируса быстрей атеистов. Вирус придёт к ним через целование икон.

Гость|01.04.2020 13:54|

Aахахаха!

Потом они будут говорить что молитвы помогли, ахахаха!

Пусть молятся на землю, чтобы она вращалась!!!

Гость|01.04.2020 13:59|

Ржём всем отделом.ну и бред

Гость|01.04.2020 14:08|

Непонятно. Эпидемия - это может быть кара божья, посланная за грехи людския. Получается попЫ идут против воли боха?

Гость|01.04.2020 14:10|

Гость писал(a):

Ржём всем отделом.ну и бред
какой отдел?сейчас подьедем,поржом вместе

Имя: Гость
Комментарий:

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