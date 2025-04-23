Когда о человеке говорят, что он одет с иголочки?

23.04.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

На праздничном вечере все одеты прекрасно - нарядно и модно; как говорится, с иголочки. А что это значит?

Язык портных, белошвеек, вышивальщиц подарил нам немало ярких устойчивых оборотов. О каких-то одинаковых предметах, похожих людях или явлениях говорят, что они на один покрой.

Что-то сделано плохо, разваливается на глазах - трещит по швам. Потому что как будто сшито ненадежно, непрочно, на живую нитку.

А когда понапрасну хотят скрыть то, что все равно заметно или хорошо известно, нам понятно: шито белыми нитками.

Некоторые полагают, что с иголочки - то же самое, что модно и эффектно. Это неточное понимание. «С иголочки» буквально означает «одежда, только что сшитая, будто только что из-под иголки портного, т. е. абсолютно новая».

А в широком понимании так именуют вообще все только что сделанное, либо приготовленное, либо построенное. Это может быть новый костюм, а может, например, трудовая книжка, которую получил молодой специалист. И даже новый трактор, который только что сошел с конвейера.

Будем говорить грамотно и выразительно!