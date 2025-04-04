Где не следует ставить микроволновку?

04.04.2025 | 15:21

Вопрос от интернет-пользователя

Сделали ремонт на кухне, поменяли все местами, а теперь не знаем, куда деть микроволновку. Где ее не рекомендуется ставить?

Ответ специалиста

Перед установкой микроволновой печи многие забывают прочесть инструкцию и в итоге не видят прописанные в ней требования. Однако это может сказаться на безопасности и на сроке службы техники.

Большинство производителей рекомендуют выделять под микроволновку отдельное место на столешнице. Сверху нужно оставлять 20 см свободного пространства, а сзади и по бокам - 10.

Где не стоит размещать печь:

- на неустойчивых поверхностях: микроволновка должна иметь прочную и надежную опору, чтобы избежать падения; убедитесь, что стол или полка способны выдержать ее вес;

- вблизи нагревательных приборов: избегайте установки рядом с духовками, радиаторами или другими источниками тепла, а также там, куда попадает прямой солнечный свет;

- около раковины: брызги воды могут повредить электронные компоненты и привести к короткому замыканию;

- в закрытых пространствах с плохой вентиляцией: для нормальной работы печи нужен воздух, поэтому она не должна находиться, например, в шкафах, иначе есть риск перегрева;

- в местах с частыми вибрациями: не рекомендуется размещать микроволновку на стиральных или посудомоечных машинах, так как это может негативно сказаться на работе устройства.