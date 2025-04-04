Сетевое издание|18+|Пятница|4 апр 2025|15:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |
 

Ликбез

Где не следует ставить микроволновку?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Сделали ремонт на кухне, поменяли все местами, а теперь не знаем, куда деть микроволновку. Где ее не рекомендуется ставить?

Ответ специалиста

Перед установкой микроволновой печи многие забывают прочесть инструкцию и в итоге не видят прописанные в ней требования. Однако это может сказаться на безопасности и на сроке службы техники.

Большинство производителей рекомендуют выделять под микроволновку отдельное место на столешнице. Сверху нужно оставлять 20 см свободного пространства, а сзади и по бокам - 10.

Где не стоит размещать печь:

- на неустойчивых поверхностях: микроволновка должна иметь прочную и надежную опору, чтобы избежать падения; убедитесь, что стол или полка способны выдержать ее вес;

- вблизи нагревательных приборов: избегайте установки рядом с духовками, радиаторами или другими источниками тепла, а также там, куда попадает прямой солнечный свет;

- около раковины: брызги воды могут повредить электронные компоненты и привести к короткому замыканию;

- в закрытых пространствах с плохой вентиляцией: для нормальной работы печи нужен воздух, поэтому она не должна находиться, например, в шкафах, иначе есть риск перегрева;

- в местах с частыми вибрациями: не рекомендуется размещать микроволновку на стиральных или посудомоечных машинах, так как это может негативно сказаться на работе устройства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте