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Ликбез

Что не стоит вешать над диваном?

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Вопрос от интернет-пользователя

Купили с женой новый диван в гостиную, но теперь спорим, что над ним повесить. Какие предметы не стоит там размещать?

Ответ специалиста

Впечатление от гостиной можно испортить, разместив над диваном неподходящие предметы. Дизайнер интерьера рассказал, что не стоит вешать над мягкой мебелью.

Крупные вещи

Так, на стену лучше не крепить громоздких вещей: крупных часов или картин с тяжелыми рамами, зеркал. Иначе вы акцентируете на них внимание, и весь остальной декор отойдет на второй план.

Фотографии

Странно выглядеть над диваном будут фотографии с людьми, особенно если рамки для изображений одинаковые. Слишком мелкие картинки рискуют потеряться на фоне. Кроме того, некоторые снимки могут напомнить о негативных событиях и испортить атмосферу уюта и безопасности.

Полки

Популярный вариант с открытыми полками на самом деле тоже не очень хорош. Люди часто начинают класть на них всякие мелочи, загромождая пространство в зоне отдыха.

Опасные предметы

Коллекционные сабли, ножи и любое другое оружие, а также охотничьи трофеи, например рога животных, не только несут опасность (если вдруг упадут), но еще и обладают темной энергетикой, которой стоит избегать.

Выбирая декор, важно помнить, что он должен быть не только красивым, но и безопасным и уместным.

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Источник — фото pxhere.com
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