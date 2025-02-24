Нужно ли уходить в отпуск до конца года, если устроился летом?

24.02.2025 | 15:35

Вопрос от интернет-пользователя

Обязательно ли отгуливать отпуск до конца года и как это сделать, если устроился на работу летом?

Ответ специалиста

Отгулять отпуск нужно до конца рабочего года, а не календарного, он начинается со дня заключения трудового договора.

«График отпусков на календарный год утверждается работодателем с учетом рабочего года каждого сотрудника», - объяснили в Минтруде России.

В рабочий год не попадают прогулы, но при этом входит отпуск за свой счет (до 14 дней в году).