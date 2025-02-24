Нужно ли уходить в отпуск до конца года, если устроился летом?

Вопрос от интернет-пользователя
Обязательно ли отгуливать отпуск до конца года и как это сделать, если устроился на работу летом?
Ответ специалиста
Отгулять отпуск нужно до конца рабочего года, а не календарного, он начинается со дня заключения трудового договора.
«График отпусков на календарный год утверждается работодателем с учетом рабочего года каждого сотрудника», - объяснили в Минтруде России.
В рабочий год не попадают прогулы, но при этом входит отпуск за свой счет (до 14 дней в году).
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