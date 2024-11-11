Сколько сантиметров в дюйме, футе и ярде?

11.11.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Читаем сказку Андерсена о трогательной Дюймовочке. Представляем ее очень маленькой. А дети спрашивают - насколько? Какого роста Дюймовочка?

Чтобы постараться точно ответить на этот вопрос, определим, что такое дюйм. Ведь Дюймовочка получила имя от этого английского слова. В древности для измерения длины люди использовали то, что было под рукой, - себя, свое тело.

Слово «дюйм» известно практически всем германским языкам: английскому, немецкому, голландскому, датскому. А означает оно «большой палец». Вот и длина дюйма была равна толщине большого пальца мужской руки - приблизительно 2,54 сантиметра.

Значит, рост андерсеновской Дюймовочки не больше двух с половиной сантиметров. Почти как у героя русских сказок Мальчика-с-пальчика.

Другие известные сегодня английские меры длины тоже связаны с телом человека. Фут - буквально «ступня», за единицу измерения была принята длина ступни английского короля Иоанна. Сейчас под футом понимают длину 30,48 сантиметра.

А расстояние от кончика носа до конца среднего пальца вытянутой руки другого английского короля Генриха I получило название «ярд». Он равен 91,4 сантиметра.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.