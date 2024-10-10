Что нужно делать, если укусила гадюка?

Вопрос от интернет-пользователя
Что делать, если укусила гадюка? Какой должна быть первая помощь?
Ответ специалиста
Что можно делать при укусе гадюки, а чего нельзя, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
По словам специалистов, есть несколько вещей, которые могут навредить пострадавшему. Первое, что следует запомнить: нельзя накладывать жгут.
«Он нарушает циркуляцию крови в конечности и способствует более сильному поражению тканей», - объяснили эксперты.
Не стоит пытаться высосать яд самостоятельно - за этим могут последовать отеки тканей и органов. Делать разрезы, чтобы выпустить «отравленную кровь», тоже нельзя, иначе есть риск проникновения инфекции.
Также запрещено прижигать рану. Этот способ не нейтрализует токсин, а приводит к ожогу.
«Не принимайте алкоголь. Спиртное ускоряет распространение яда по организму и усугубляет состояние пострадавшего», - отметили специалисты.
Если вы самостоятельно вколете анестетик в место укуса, то медицинский осмотр существенно затруднится.
«Не подвергайтесь физическим нагрузкам. Повышенная активность ускоряет распространение яда по организму.
Не прикладывайте тепло: на этом фоне увеличиваются отеки и болевые ощущения.
Не обкладывайте льдом пораженную ногу или руку на длительное время. Воздействие холода на зону укуса должно быть локальным, в противном случае возникает обморожение или повреждение тканей», - советуют эксперты.
При укусе змеи зафиксируйте конечность и как можно быстрее обратитесь в больницу.
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