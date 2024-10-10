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Ликбез

Что нужно делать, если укусила гадюка?

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Вопрос от интернет-пользователя

Что делать, если укусила гадюка? Какой должна быть первая помощь?

Ответ специалиста

Что можно делать при укусе гадюки, а чего нельзя, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

По словам специалистов, есть несколько вещей, которые могут навредить пострадавшему. Первое, что следует запомнить: нельзя накладывать жгут.

«Он нарушает циркуляцию крови в конечности и способствует более сильному поражению тканей», - объяснили эксперты.

Не стоит пытаться высосать яд самостоятельно - за этим могут последовать отеки тканей и органов. Делать разрезы, чтобы выпустить «отравленную кровь», тоже нельзя, иначе есть риск проникновения инфекции.

Также запрещено прижигать рану. Этот способ не нейтрализует токсин, а приводит к ожогу.

«Не принимайте алкоголь. Спиртное ускоряет распространение яда по организму и усугубляет состояние пострадавшего», - отметили специалисты.

Если вы самостоятельно вколете анестетик в место укуса, то медицинский осмотр существенно затруднится.

«Не подвергайтесь физическим нагрузкам. Повышенная активность ускоряет распространение яда по организму.

Не прикладывайте тепло: на этом фоне увеличиваются отеки и болевые ощущения.

Не обкладывайте льдом пораженную ногу или руку на длительное время. Воздействие холода на зону укуса должно быть локальным, в противном случае возникает обморожение или повреждение тканей», - советуют эксперты.

При укусе змеи зафиксируйте конечность и как можно быстрее обратитесь в больницу.

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