Когда автомобилистам нужно менять резину на зимнюю?

Вопрос от интернет-пользователя
Когда лучше всего менять шины на колесах на зимние?
Ответ специалиста
Если в течение 5 дней в светлое время суток температура не поднимается выше +5 °C, пора менять резину на зимнюю, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
«Переобувать» транспорт слишком рано не стоит - при температуре выше +7 °C мягкая зимняя резина быстрее изнашивается.
«В регионах со снежной зимой, где часто случается обледенение дорог, лучше покупать шипованные шины.
«Липучки» выбирают в основном там, где придется много ездить по накатанному снегу и мокрому асфальту.
В мегаполисах лучше себя ведут нешипованные «липучки», потому что дороги обрабатывают реагентами, но если ездите по загородным трассам, выбирайте шиповку», - посоветовали специалисты.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀