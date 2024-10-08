Когда автомобилистам нужно менять резину на зимнюю?

08.10.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Когда лучше всего менять шины на колесах на зимние?

Ответ специалиста

Если в течение 5 дней в светлое время суток температура не поднимается выше +5 °C, пора менять резину на зимнюю, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Переобувать» транспорт слишком рано не стоит - при температуре выше +7 °C мягкая зимняя резина быстрее изнашивается.

«В регионах со снежной зимой, где часто случается обледенение дорог, лучше покупать шипованные шины.

«Липучки» выбирают в основном там, где придется много ездить по накатанному снегу и мокрому асфальту.

В мегаполисах лучше себя ведут нешипованные «липучки», потому что дороги обрабатывают реагентами, но если ездите по загородным трассам, выбирайте шиповку», - посоветовали специалисты.