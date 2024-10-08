Сетевое издание|18+|Вторник|8 окт 2024|20:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Когда автомобилистам нужно менять резину на зимнюю?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Когда лучше всего менять шины на колесах на зимние?

Ответ специалиста

Если в течение 5 дней в светлое время суток температура не поднимается выше +5 °C, пора менять резину на зимнюю, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Переобувать» транспорт слишком рано не стоит - при температуре выше +7 °C мягкая зимняя резина быстрее изнашивается.

«В регионах со снежной зимой, где часто случается обледенение дорог, лучше покупать шипованные шины.

«Липучки» выбирают в основном там, где придется много ездить по накатанному снегу и мокрому асфальту.

В мегаполисах лучше себя ведут нешипованные «липучки», потому что дороги обрабатывают реагентами, но если ездите по загородным трассам, выбирайте шиповку», - посоветовали специалисты.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте