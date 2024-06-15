Какие название нельзя давать ООО?

15.06.2024 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Хочу дать звучное название ООО, но боюсь, что сделаю что-то не так. Какие есть правила?

Ответ специалиста

Общество с ограниченной ответственностью должно иметь полное название, но также у него может быть и сокращенное, рассказали эксперты портала госуслуг.

«Полное название общества должно содержать слова «с ограниченной ответственностью», а сокращенное - иметь аббревиатуру «ООО». Название общества может быть на языках народов России», - отметили специалисты.

Номенклатура ООО не может содержать наименования других стран и производные от них.

Также нельзя использовать полные и сокращенные официальные названия органов госвласти, местного самоуправления, общественных объединений.

Кроме того, не допускаются обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, подчеркнули эксперты.