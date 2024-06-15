Какие название нельзя давать ООО?

Вопрос от интернет-пользователя
Хочу дать звучное название ООО, но боюсь, что сделаю что-то не так. Какие есть правила?
Ответ специалиста
Общество с ограниченной ответственностью должно иметь полное название, но также у него может быть и сокращенное, рассказали эксперты портала госуслуг.
«Полное название общества должно содержать слова «с ограниченной ответственностью», а сокращенное - иметь аббревиатуру «ООО». Название общества может быть на языках народов России», - отметили специалисты.
Номенклатура ООО не может содержать наименования других стран и производные от них.
Также нельзя использовать полные и сокращенные официальные названия органов госвласти, местного самоуправления, общественных объединений.
Кроме того, не допускаются обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, подчеркнули эксперты.