Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 июн 2024|16:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Какие название нельзя давать ООО?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос от интернет-пользователя

Хочу дать звучное название ООО, но боюсь, что сделаю что-то не так. Какие есть правила?

Ответ специалиста

Общество с ограниченной ответственностью должно иметь полное название, но также у него может быть и сокращенное, рассказали эксперты портала госуслуг.

«Полное название общества должно содержать слова «с ограниченной ответственностью», а сокращенное - иметь аббревиатуру «ООО». Название общества может быть на языках народов России», - отметили специалисты.

Номенклатура ООО не может содержать наименования других стран и производные от них.

Также нельзя использовать полные и сокращенные официальные названия органов госвласти, местного самоуправления, общественных объединений.

Кроме того, не допускаются обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, подчеркнули эксперты.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте