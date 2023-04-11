Пропадет ли долг за услуги ЖКХ, если выписаться из жилья?

11.04.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Прописан у отца в квартире, но с ним не живу. Он не платит за услуги ЖКХ, в итоге накопился большой долг, и приставы арестовали мои счета. Если я выпишусь из этого жилья, пропадет ли долг?

Ответ юриста

Нет, не пропадет. Долг придется оплатить в любом случае, вопрос только в каком размере.

Если судебный приказ до вас не дошел, напишите заявление в суд, чтобы получить копию. После этого в течение 10 дней необходимо подать возражение, что вы несогласны с суммой долга. Судебный приказ должны отменить.

Если взыскатель снова обратится в суд, вам нужно будет заявить о пропуске исковой давности, чтобы сократить размер долга.

ГК РФ Статья 196. Общий срок исковой давности

1. Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

ГК РФ Статья 199. Применение исковой давности

1. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.

2. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Таким образом, останется выплатить только сумму долга за последние три года.

Чтобы в дальнейшем такого не происходило, нужно либо выписаться из квартиры, либо платить вовремя.