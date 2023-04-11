Пропадет ли долг за услуги ЖКХ, если выписаться из жилья?

Вопрос от интернет-пользователя
Прописан у отца в квартире, но с ним не живу. Он не платит за услуги ЖКХ, в итоге накопился большой долг, и приставы арестовали мои счета. Если я выпишусь из этого жилья, пропадет ли долг?
Ответ юриста
Нет, не пропадет. Долг придется оплатить в любом случае, вопрос только в каком размере.
Если судебный приказ до вас не дошел, напишите заявление в суд, чтобы получить копию. После этого в течение 10 дней необходимо подать возражение, что вы несогласны с суммой долга. Судебный приказ должны отменить.
Если взыскатель снова обратится в суд, вам нужно будет заявить о пропуске исковой давности, чтобы сократить размер долга.
ГК РФ Статья 196. Общий срок исковой давности
1. Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.
ГК РФ Статья 199. Применение исковой давности
1. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.
2. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.
Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Таким образом, останется выплатить только сумму долга за последние три года.
Чтобы в дальнейшем такого не происходило, нужно либо выписаться из квартиры, либо платить вовремя.
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