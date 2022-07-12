Ликбез

Как вернуть машину с пробегом, если не заключал договор?

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Вопрос от интернет-пользователя

Я купил у соседа машину. Договор не оформляли. Теперь в ней постоянно что-то ломается. Хочу вернуть назад и забрать деньги, но тот - в отказ. Доказательств нет. Что делать?

Ответ юриста

Вы можете потребовать заключения договора через суд, после чего расторгнуть его и вернуть свои деньги согласно статьям 445 и 450 Гражданского кодекса РФ.

В первой говорится, что «если сторона, для которой в соответствии с настоящим кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда».

Во второй содержатся основания для расторжения.

«1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, другими законами или договором.

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

- при существенном нарушении договора другой стороной;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора».

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