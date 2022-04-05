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Можно ли водить механику, если учился и сдавал на автомате?

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Вопрос от интернет-пользователя

Можно ли водить механику, если учился и сдавал на автомате?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Согласно правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. N 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами», лицам, сдавшим экзамены на транспортных средствах с автоматической трансмиссией, российские национальные водительские удостоверения выдаются с проставленной отметкой о праве управления транспортными средствами соответствующей категории или подкатегории только с автоматической трансмиссией.

Таким образом, управлять транспортным средством с другим типом трансмиссии с водительским удостоверением такого образца не разрешено.

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Гость||

А раньше похрен было, одни права. Я и на автомате и с механикой ездил с одними правами, за 5 минут привыкаешь. Кормежка для чиновников?

Имя: Гость
Комментарий:

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