05.04.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Можно ли водить механику, если учился и сдавал на автомате?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Согласно правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. N 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами», лицам, сдавшим экзамены на транспортных средствах с автоматической трансмиссией, российские национальные водительские удостоверения выдаются с проставленной отметкой о праве управления транспортными средствами соответствующей категории или подкатегории только с автоматической трансмиссией.

Таким образом, управлять транспортным средством с другим типом трансмиссии с водительским удостоверением такого образца не разрешено.