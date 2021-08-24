Ребенка не пускают в школу из-за пробы Манту, что делать?

24.08.2021 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Не хочу делать своему ребенку пробу Манту, но без нее, нам сказали, не пустят в школу. Как решить этот вопрос? Я вообще против прививок. Правомерны ли действия этих людей?

Ответ юриста

С сентября этого года вступает в силу СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Он гласит, что для предупреждения туберкулеза у всех детей, начиная с 12-месячного и заканчивая 14-летним возрастом, берется проба Манту. Процедура эта добровольная, но образовательные организации вправе затребовать от родителей справку от врача-фтизиатра в случае, если от пробы Манту был отказ. Школьников допустят к занятиям только при отсутствии признаков туберкулеза.