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Ликбез

Уголовная ответственность за неуплату алиментов

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Вопрос от интернет-пользователя.

Мой бывший муж перестал платить алименты. Деньги от него не приходят с середины весны, из-за чего осенью его привлекли к административной ответственности. Приставам сказал, что работает неофициально.

В начале зимы я написала заявление, чтобы его привлекли к уголовной ответственности, но мне ответили, что должно пройти два месяца после первого приговора. Спустя несколько дней бывший муж прислал пару тысяч рублей в счет алиментов. Теперь я не смогу привлечь его к уголовной ответственности?

Ответ от юриста.

Если бывший супруг представил справку о доходах, не скрывается и производит выплаты, то уголовная ответственность ему не грозит. То есть отправленные деньги сыграли ему на руку. Однако можно обратиться к приставу, который установит общую сумму задолженности за все время.

Так как бывший супруг работает неофициально, вам нужно подать заявление в суд, чтобы взыскание алиментов происходило в твердой денежной сумме в зависимости от прожиточного минимума на ребенка в регионе.

К уголовной ответственности привлекаются злостные неплательщики, которые продолжают уклоняться от уплаты алиментов после неоднократных предупреждений.

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Гость||

Так он еще и от налогов скрывается. раз не официально работает.

Имя: Гость
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