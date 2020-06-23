Как выезжать на главную дорогу, если не видны сигналы светофора

23.06.2020 | 13:28

Вопрос от интернет-пользователя.

На пересечение улиц Коннозаводской и Ягодной установили светофорный объект. Нужно ли при выезде на главную дорогу с улицы Ягодной руководствоваться сигналами светофора или можно выехать в любой момент, когда на главной дороге нет автомобилей?

Поясню свой вопрос. При выезде с улицы Ягодная ориентироваться на светофор невозможно, так как водитель просто не видит сигналы автоматического регулировщика. Светофор установлен только для тех, кто движется по главной дороге, то есть по улице Коннозаводской.

Может ли водитель зеленого автомобиля выехать на Коннозаводскую в любой момент, если он никому не мешает?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В данном случае водителям, движущимся по ул. Ягодная необходимо руководствоваться п. 13.9 Правил дорожного движения РФ, а именно на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступит дорогу транспортным средствам, движущимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

Водителям, движущимся по ул. Коннозаводская необходимо руководствоваться п. 6.2, а также 13.4, то есть руководствоваться сигналами светофора и при повороте налево или развороте уступать дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.