«Уже не Сан-Франциско»: за 5 лет мост Дружбы в Пензе стал бежевым

21.09.2025 | 14:24

Пензенцы, выступавшие против красного цвета моста Дружбы в 2020 году, теперь могут смотреть на конструкцию спокойнее. Она выгорела на солнце и обрела пастельный оттенок.

Однако не всем такие изменения нравятся. Некоторым хотелось бы, чтобы сооружению вернули яркий вид.

«Это уже не Сан-Франциско, очень жаль, я успела привыкнуть. Мне так нравилось по нему гулять, фотографироваться там. Теперь он какой-то песочный и некрасивый», - пожаловалась пензячка в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

Мост не только выцвел - местами на нем видны следы ржавчины.

Ранее жители областного центра уже выступали за покраску конструкции. Представитель городского управления ЖКХ ответил, что в 2025-м этого не случится, но «возможность проведения данных работ будет рассмотрена в последующие годы».

Реконструкцией пешеходной переправы занялись в 2020 году. Покраска обошлась бюджету в 7 млн 463 тыс. 182 рубля. Рубиново-красный колер был предложен главным архитектором Леонидом Иоффе. Пензенцы тут же провели ассоциацию с Сан-Франциско. На объекте также заменили светильники, обновили подсветку, а через год уложили новый асфальт.