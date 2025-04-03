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Глас народа

В Пензе попрошайка выходит на дорогу на зеленый для водителей

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Пензенских водителей беспокоит попрошайка, разгуливающая по городским дорогам. В четверг, 3 апреля, в редакцию PenzaInform.ru прислали видео, на котором она запечатлена у перекрестка улиц Кулакова и Пушкина.

«Когда уже наведут порядок с попрошайками? Едешь и не знаешь: кочки объезжать или вот таких персонажей», - прокомментировал владелец записи.

Горожанин обратил внимание, что попрошайка выходит на проезжую часть, даже когда для водителей горит зеленый.

«Если она пострадает, отвечать будет человек за рулем», - отметил он.

Ранее пензенцев просили сообщать в полицию о попрошайках, создающих угрозу для безопасности дорожного движения.

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