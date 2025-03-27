В Пензе утренняя уборка территории у гостиницы отравляет людям жизнь

27.03.2025 | 12:11

Процесс уборки территории возле гостиницы «Пенза» на улице Славы не дает покоя жительнице расположенного напротив дома № 5. Проблема, по ее словам, в том, что последние полгода для наведения порядка используется аппарат, издающий громкий звук.

«С 6:00 начинается жуткий шум бензиновой воздуходувки. Дворник использует ее для уборки снега, листвы, воды, окурков. Обращения на ресепшен приводят к ответу: ничего, потерпите, нам велела администрация гостиницы. Я обращалась в администрацию Пензы, но это издевательство продолжается», - рассказала горожанка.

В доказательство своих слов она прислала кадры, на которых зафиксированы моменты уборки с помощью шумящей воздуходувки: в зимнее время - снега, осенью и весной - мусора. Пензячка сетует, что из-за этого ее 4-летняя дочь не может спать.

По словам женщины, проблемой также озабочены жители домов № 3 и 7 на улице Славы, однако их обращения остаются без внимания.

В 2021 году редакция сетевого издания «ПензаИнформ» провела опрос о помехах утреннему сну. Почти половина респондентов (43,07%) придерживается мнения, что никакой шум не помешает, если человек в действительности хочет спать. Каждый четвертый пожаловался на газонокосилки и моторы автомобилей, а 6,15% - на щебетание птиц.

Другими факторами, нарушающими сон, были названы мусоровозы, лай собак, громкие разговоры молодежи, рев скутеров, общение на лавочках (в том числе нетрезвых людей), писк светофора и даже «многочасовая болтовня «светской львицы» в подъезде по сотовому телефону».