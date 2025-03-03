Как кильки в банке: пензенцы измучены графиком автобусов № 25

03.03.2025 | 14:42

График движения на маршруте № 25 в Пензе не соблюдается, пожаловался житель Зари, которому в воскресенье, 2 марта, пришлось ждать автобус 32 минуты.

Молодой человек вместе с другими пассажирами - их было не меньше 17 - пытался уехать с остановки «Магазин «Океан». Он подошел туда в 19:15, а сесть в автобус смог только в 19:47.

«Ни разу ни один автобус не прибыл на какой-либо остановочный пункт в соответствии с интервалами, установленными графиком движения», - констатировал пензенец.

Молодой человек нашел на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок г. Пензы. В нем указан следующий режим работы для автобусов № 25 (без деления на будни и выходные): интервал движения в период с 6:00 до 9:00 - 4 минуты, с 9:00 до 16:00 - 6 минут, с 16:00 до 19:00 - 4 минуты, с 19:00 до 21:00 - 7 минут, с 21:00 до 23:00 - 15 минут. По словам пензенца, реальность с этим графиком не совпадает.

«Из-за больших разрывов пассажиров на остановке скопилось много, и нам всем пришлось ехать как килькам в банке», - подытожил он.

Ранее жители Зари называли аттракционом на выживание ежедневные трудности, которые им приходится преодолевать, чтобы попасть в центр Пензы.