Пензенец пожаловался на огромную лужу у дома № 74 на улице Мира

05.12.2024 | 21:29

Из-за огромной лужи рядом с домом № 74 на улице Мира в микрорайоне Западная Поляна начал разрушаться асфальт.

Фото дефекта на дороге в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» прислал горожанин. По его словам, засорилась ливневка, отсюда и лужа.

«С наступлением заморозков в результате перепадов температуры начали разрушаться асфальт и образовываться ямы», - рассказал мужчина.

Он добавил, что обращения в аварийную службу не приносят результата.

Ранее горожанка пожаловалась в рубрику «Глас народа» на отсутствие проезда и прохода к детскому саду № 57 «Матрешка», расположенному вблизи остановки «Учебно-курсовой комбинат». Проблема возникла из-за строительных работ поблизости.