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Глас народа

Пензенец пожаловался на огромную лужу у дома № 74 на улице Мира

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Из-за огромной лужи рядом с домом № 74 на улице Мира в микрорайоне Западная Поляна начал разрушаться асфальт.

Фото дефекта на дороге в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» прислал горожанин. По его словам, засорилась ливневка, отсюда и лужа.

Пензенец пожаловался на огромную лужу у дома № 74 на улице Мира

«С наступлением заморозков в результате перепадов температуры начали разрушаться асфальт и образовываться ямы», - рассказал мужчина.

Он добавил, что обращения в аварийную службу не приносят результата.

Ранее горожанка пожаловалась в рубрику «Глас народа» на отсутствие проезда и прохода к детскому саду № 57 «Матрешка», расположенному вблизи остановки «Учебно-курсовой комбинат». Проблема возникла из-за строительных работ поблизости.

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