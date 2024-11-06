Часть ул. Славы в Пензе до сих пор закрыта для движения

06.11.2024 | 16:01

В Пензе продолжаются ремонтные работы на нечетной стороне улицы Славы (по направлению от Урицкого к Кирова). Проезжую часть там не открыли в срок.

По состоянию на среду, 6 ноября, на участке, где заменили трубы, нет разрытий, но асфальт еще не положили, отрезок дороги пока засыпан щебнем.

На 14:50 никакие работы не велись. Присутствовал только тракторист - спецтехника стояла на пересечении улиц Урицкого и Славы.

Автомобилисты, которым требуется подъехать к зданиям на нечетной стороне, пользуются тротуаром.

Движение по улице запретили 21 октября. Планировалось, что ресурсники завершат работы за 2 недели и с 8:00 3 ноября проезд будет открыт.