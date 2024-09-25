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Глас народа

Пензенцы массово роются в зарослях возле домов на Западной Поляне

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Жители частного сектора на Западной Поляне в районе «Ласточкиных гор» несколько дней наблюдают за подозрительными людьми, роющимися в зарослях возле домов в 2-м Объединенном проезде. Об излишнем интересе к их улице местные рассказали в Сети.

По словам пензенцев, незваных гостей начали замечать с 19 сентября. Круглосуточно неизвестные пешком, на такси или на личном транспорте добираются до заросшей травой обочины у дома № 18 и останавливаются.

Что происходит дальше, запечатлела камера на одном из владений. На опубликованных кадрах видно, что людей разного пола и возраста объединяет одно - неподдельный интерес к растительности. Мужчины и женщины, в одиночестве и целыми компаниями роются в густой траве. Даже заметив, что их снимают, они не прекращают поиски.

Пензенцы массово роются в зарослях возле домов на Западной Поляне

Горожане, посмотревшие ролики, решили, что герои видео пришли на улицу за закладками с запрещенными веществами.

Пензенцы массово роются в зарослях возле домов на Западной Поляне

«Наркоманы», «Выложите видео, кто закладки делает, и все решится», «В наркоконтроль», - предложили пензенцы.

Что на самом ищут люди, неизвестно.

В то же время на подобную проблему жалуются жители Зари. Там подозрительные граждане облюбовали улицу Новоселов и Садовые проезды. Местные находят на земле гриппер-пакеты и куски изоленты.

Источник видео - «Черный список | Пенза».

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