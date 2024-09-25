На перекрестке Рябова и Пушанина так и не заработали светофоры

25.09.2024 | 09:49

На пересечении улиц Рябова и Пушанина в пензенской Терновке до сих пор так и не заработали светофоры, установленные еще в мае.

У водителей этот перекресток считается проблемным: при оживленном трафика и большой ширине проскочить со второстепенной на главную дорогу пытаются порой несколько машин сразу. Не всем маневр удается. Из-за этого часто случаются аварии, которые усложняют задачу остальным - перекрывается проезд.

Кроме того, рядом железнодорожные пути, перед ними автомобилисты притормаживают, а после них ускоряются, чтобы быстро преодолеть перекресток.

Водители несколько лет просили поставить здесь автоматический регулировщик, он помог бы распределить потоки и позволил бы безопасно проезжать не только по главной дороге, но и по второстепенной.

Просьбы оказались услышаны, в мае светофоры появились-таки, но подключать объекты почему-то не спешат.

«Сколько ни ездил все лето, они не работают. Ехал вчера, 24 сентября, то же самое. Когда все доведут до ума?» - поинтересовался читатель портала PenzaInform.ru, обратившийся в редакцию утром 25-го числа.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время светофоры все же будут не только стоять, но и выполнять свою основную функцию.