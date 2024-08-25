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Глас народа

У гимназии на улице Попова так и не восстановили ограждение

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Читательница обратилась в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» с вопросом, когда вернут ограждение на тротуаре рядом с гимназией № 53 на улице Попова. По мнению женщины, препятствие необходимо для безопасности детей.

Пензячка сделала снимки у дома № 18 на Попова, а также гимназии в субботу, 24 августа.

У гимназии на улице Попова так и не восстановили ограждение

«Складывается любопытная картина. Рядом с 22-м домом ограждение есть, а дальше - только остатки спиленных столбов. И так - до самого конца улицы. Почему такая избирательность? Ведь ограждение на тротуаре ставили примерно в одно время. Почему часть сохранилась, а часть канула в Лету?» - задала вопрос пензячка.

У гимназии на улице Попова так и не восстановили ограждение

Она добавила: забор у тротуара нужен именно в районе гимназии, поскольку дети часто нарушают правила и переходят улицу в неположенном месте, игнорируя оборудованную зебру.

У гимназии на улице Попова так и не восстановили ограждение

«Скоро 1 сентября, новый учебный год. Много говорится об обновлении разметки пешеходных переходов у школ, установлении там знаков, безопасности детей. Только все это не касается улицы Попова», - высказалась женщина.

Ограждение на тротуаре демонтировали в марте 2024-го. По информации МБУ «Пензавтодор», некоторые элементы конструкции пришли в негодность и их пришлось убрать. Восстановят ли ограждение, не сообщалось.

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