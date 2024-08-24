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Глас народа

Очевидцы сообщили о пожарных машинах у многоэтажки на ул. Мира

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В субботу, 24 августа, жителей Западной Поляны встревожило предполагаемое возгорание в доме № 44а на улице Мира.

К многоэтажке подъехали несколько спецавтомобилей. Местные сообщили о сильном запахе дыма в 1-м подъезде.

Очевидцы сообщили о пожарных машинах у многоэтажки на ул. Мира

Однако через некоторое время пожарные машины уехали, и люди успокоились.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, вызов оказался ложным.

Ранее директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко на брифинге в правительстве Пензенской области посоветовал иметь в доме огнетушитель, а в каждом помещении - пожарный извещатель. Он предупредил: для потери сознания достаточно 7 вдохов угарного газа.

Также Охотенко напомнил, что категорически нельзя ставить ночью на зарядку мобильные телефоны и другие гаджеты, а электроприборы следует отключать, если ими не пользуются. По его словам, самые частые очаги возгорания - розетки и электропроводка.

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