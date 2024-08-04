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Глас народа

Пензенец больше полугода ждет, когда с ул. Захарова исчезнут трубы

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В рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Геннадий. Мужчина пожаловался, что уже более полугода улицу Захарова никак не могут привести в порядок.

По словам пензенца, после ремонта газовых коммуникаций в пешеходной зоне оставили трубы.

Пензенец больше полугода ждет, когда с ул. Захарова исчезнут трубы

«Ценный материал лежит бесхозным еще с зимы. Когда стало тепло, разрытия заасфальтировали, то есть хоть что-то до ума довели. Но почему оставили трубы? И как долго они будут там лежать?» - задался вопросом мужчина.

Пензенец больше полугода ждет, когда с ул. Захарова исчезнут трубы

Также Геннадий отметил: на одном участке улицы ремонт не завершен.

Пензенец больше полугода ждет, когда с ул. Захарова исчезнут трубы

«Это как раз напротив музыкальной школы. Глубокая яма чуть в стороне от тротуара, а из нее торчит эта труба. Яму огородили, но ограду уже кто-то сдвинул. Видимо, намекали так ресурсникам, что пора бы вернуться и закончить ремонт», - отметил горожанин.

Пензенец больше полугода ждет, когда с ул. Захарова исчезнут трубы

Он добавил, что на Захарова давно не ведется никаких работ.

22 ноября 2023-го на проезжей части улицы вдруг вспучился асфальт и образовалась трещина. Выяснилось, что во время бурильных работ для замены газовых коммуникаций подрядчик выдавил грунт под дорогой.

Захарова частично перекрыли, аварийную ситуацию устранили.

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