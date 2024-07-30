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Глас народа

«Скоро будем купаться»: двор на ул. Калинина уходит под воду

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В Пензе вода во дворе дома № 154а на улице Калинина течет уже полгода, заявил местный житель, обратившийся в редакцию PenzaInform.ru во вторник, 30 июля.

«Скоро будем купаться»: двор на ул. Калинина уходит под воду

«Все просто полностью затоплено, все детские площадки затоплены. Люди пройти не могут. Мы здесь подстилаем проходы (деревянные поддоны. - Прим. ред.)», - рассказал он.

Мужчина приложил видеозапись, иллюстрирующую ситуацию во дворе и подтверждающую его слова.

«Скоро будем купаться»: двор на ул. Калинина уходит под воду

Пензенец отметил, что ресурсники приезжают, копают и уезжают, но ничего не меняется.

«Скоро будем купаться»: двор на ул. Калинина уходит под воду

«Скоро затопит здание. Скоро будем купаться», - добавил он.

Видео Александра С.

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