«Скоро будем купаться»: двор на ул. Калинина уходит под воду

30.07.2024 | 10:50

В Пензе вода во дворе дома № 154а на улице Калинина течет уже полгода, заявил местный житель, обратившийся в редакцию PenzaInform.ru во вторник, 30 июля.

«Все просто полностью затоплено, все детские площадки затоплены. Люди пройти не могут. Мы здесь подстилаем проходы (деревянные поддоны. - Прим. ред.)», - рассказал он.

Мужчина приложил видеозапись, иллюстрирующую ситуацию во дворе и подтверждающую его слова.

Пензенец отметил, что ресурсники приезжают, копают и уезжают, но ничего не меняется.

«Скоро затопит здание. Скоро будем купаться», - добавил он.

Видео Александра С.