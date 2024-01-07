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Глас народа

Пензячка сняла на видео «поздравление» от фабрики «Маяк»

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Вечером в субботу, 6 января, горожанка Вера обратилась в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» с жалобой на фабрику «Маяк».

Женщина заявила, что предприятие сбросило сточные воды в Суру. «Вот так Пензу поздравляет с рождеством бумажная фабрика», - резюмировала она.

На видео, которое горожанка прислала в редакцию, - конструкция у ОАО «Маяк». В реку льется жидкость с белой пеной.

За кадром женщина отмечает, что сточные воды имеют неприятный запах. Подобную картину она наблюдает и летом, и зимой.

Ранее сообщалось, что за нарушение правил водопользования в отношении юридического и должностного лица ОАО «Маяк» были составлены протоколы об административных правонарушениях, предприятию выдали предписание об устранении нарушений. Также возбудили уголовное дело.

В августе 2022-го руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале обозначила сумму ущерба, причиненного природе фабрикой.

«Новый расчет размера вреда составил 1 млрд 139 млн 916 тыс. 556 рублей. А всего с учетом данных прошлых проверок «Маяк» успел навредить природе на сумму 2 млрд 581 млн 857 тыс. 250 рублей», - написала Радионова.

«Маяк» обязали провести модернизацию очистных сооружений. Планируется, что работа будет завершена в 2024 году. Пока же опасные стоки продолжают попадать в Суру.

Видео Веры Пономаревой.

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