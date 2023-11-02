Жители Зари просят связать район транспортом с Западной Поляной

02.11.2023 | 20:35

Пензенцам, живущим в микрорайоне Заря, дорого обходятся поездки до Западной Поляны. За дорогу туда и обратно они платят четыре раза вместо двух, что значительно бьет по карману. На это горожане пожаловались в Сети.

«Как добираться студентам, когда учебные заведения находятся на Западной: педагогический, политех, медицинский институт и техникум?» - написала местная жительница.

Ей ответили представители регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.

«Существующая маршрутная сеть позволяет добраться до любого микрорайона города Пензы с осуществлением не более чем одной пересадки, что соответствует рекомендациям социального стандарта транспортного обслуживания, утвержденного распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации», - сообщили специалисты.

Тем временем в день на дорогу люди тратят по 118 рублей: проезд в маршрутке № 25 стоит 27 рублей плюс 32 - пересадка на другой общественный транспорт. Если студент учится по субботам, в месяц он должен заплатить за дорогу 3 068 рублей.

«Такую же сумму каждому родителю за проезд и за коммуналку за месяц - и все по зарплате, ни на еду, ни тем более на одежду денег нет. Работаем, чтобы доехать на работу и деткам - до учебных заведений», - пожаловалась женщина.

Пензенцы думают, как можно исправить ситуацию. Они предложили варианты: пустить 25-й через Западную Поляну либо удлинить путь маршрутов № 130, 30 и 77, чтобы конечная была в Заре.

В министерстве приняли информацию и пообещали учесть ее при разработке маршрутной сети.