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Глас народа

Силомеры на Московской продолжают мешать прохожим

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Пугающие некоторых прохожих силомеры на улице Московской никуда не делись, хотя наступил уже ноябрь. На это редакции «ПензаИнформ» указала одна из горожанок.

Боксерские груши, установленные у дома № 71, вблизи Фонтанной площади и сквера имени В. Г. Белинского в рамках проведения муниципальной ярмарки, обещали убрать в конце октября.

На развлекательные аппараты по измерению силы в сентябре пожаловалась пользовательница Регина Ч. По ее мнению, «в них бьют изо всех сил, могут задеть прохожих, испугать детей и стариков».

«Оказание данных услуг МЕШАЕТ другим жителям города! Единицам вы делаете хорошо в материальном плане, а большинство людей не может пройти по ПЕШЕХОДНОЙ улице города!» - заявила женщина на странице губернатора во «ВКонтакте».

После этого представитель регионального министерства общественной безопасности заверил, что силомеры через месяц исчезнут.

Однако до сих пор ничего не изменилось.

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