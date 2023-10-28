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Глас народа

Пациентка пензенской больницы выложила в Сеть запись «мафии»

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Пациентка пензенского лечебного учреждения зафиксировала на видео обитателей палаты, вызывающих ужас и отвращение. Видео появилось в Сети вечером пятницы, 27 октября.

На кадрах видно, как десятки тараканов бегают по тумбочке, где стоят посуда, упаковка сока, йогурт и бутылка с водой. По спинке кровати также ползают членистоногие. Шныряют они и по подоконнику.

«Город засыпает - просыпается мафия. Хотя совсем не смешно. Тараканы ползают по спящим людям после операции. Они везде! Пензенская областная больница Бурденко, 11-е отделение, 8-й этаж. Вся больница такая», - написала пациентка.

Пост вызвал массу откликов. Большинство комментаторов возмущены наличием тараканов в учреждении здравоохранения.

«Чтобы это решить, надо закрывать полностью всю больницу и обрабатывать инсектицидами, и не один раз. Скорее всего, нет возможности вывезти всех пациентов в другие больницы. В школах хотя бы каникулы есть для полной обработки. А в больницах вроде нет», - написал один из них.

«Конечно, это ужас, что в больнице такое… И там же рядом санэпидстанция области находится», - поддержал другой.

Также женщину предупредили об опасности «переселения» тараканов.

«Главное - домой не привезите их! Будьте внимательны!», «Это самые живучие твари! Если где завелись, тяжело вывести», - пишут сочувствующие подписчики.

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