Пациентка пензенской больницы выложила в Сеть запись «мафии»

Пациентка пензенского лечебного учреждения зафиксировала на видео обитателей палаты, вызывающих ужас и отвращение. Видео появилось в Сети вечером пятницы, 27 октября.
На кадрах видно, как десятки тараканов бегают по тумбочке, где стоят посуда, упаковка сока, йогурт и бутылка с водой. По спинке кровати также ползают членистоногие. Шныряют они и по подоконнику.
«Город засыпает - просыпается мафия. Хотя совсем не смешно. Тараканы ползают по спящим людям после операции. Они везде! Пензенская областная больница Бурденко, 11-е отделение, 8-й этаж. Вся больница такая», - написала пациентка.
Пост вызвал массу откликов. Большинство комментаторов возмущены наличием тараканов в учреждении здравоохранения.
«Чтобы это решить, надо закрывать полностью всю больницу и обрабатывать инсектицидами, и не один раз. Скорее всего, нет возможности вывезти всех пациентов в другие больницы. В школах хотя бы каникулы есть для полной обработки. А в больницах вроде нет», - написал один из них.
«Конечно, это ужас, что в больнице такое… И там же рядом санэпидстанция области находится», - поддержал другой.
Также женщину предупредили об опасности «переселения» тараканов.
«Главное - домой не привезите их! Будьте внимательны!», «Это самые живучие твари! Если где завелись, тяжело вывести», - пишут сочувствующие подписчики.
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