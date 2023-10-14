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Глас народа

Зареченцы призывают ставить фотоловушки у обновленных объектов

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В Заречном вновь отмечен случай вандализма. Об этом сообщается в городском чате в Telegram.

«Некоторые зареченцы продолжают жаловаться на то, что город благоустраивают недостаточно. Что ж, работы ведут, но результату порадоваться, увы, мы не успеваем. Очередной набег вандалы совершили на остановку, где сотрудники комбината благоустройства и лесного хозяйства только-только установили новые светильники», - говорится в посте.

На фото видно, что злоумышленники срезали светильники, оставив свисающие провода.

«Ставьте фотоловушки у обновленных объектов. В Пензе такой опыт позволил поймать вандалов, которые уничтожали комплексы фотовидеофиксации на дорогах. Другого способа борьбы с этими уродами нет», - предложила в комментариях зареченка.

Ее инициативу горячо поддержали другие подписчики.

«Неужели так трудно поставить фотоловушки китайские и камеры с симками рядом на столбах? Это же копейки по сравнению с ценой новой установки. Запитать их от столбов элементарно. И сразу вандализма как не бывало. Вандалы в данном случае - это обычно подростки средних классов, они прекрасно понимают, что делают, и не хотят нести ответственность», - написал еще один горожанин.

Он призвал не подменять реальные камеры муляжами, так как подростки способны их различить.

В Заречном злоумышленники нередко портят городское или коммерческое имущество. Так, в 2022 году были случаи, когда хулиганы разбивали камнями и расстреливали из пневматики фонари с дорогими светодиодными лампами.

Кроме того, школьники сломали световые фигуры снеговиков, установленные в центральном парке. Цена разрушенных арт-объектов составляла 25 000 рублей, к зиме их украсили новой гирляндой стоимостью 13 000 рублей.

Найти нарушителей помогают именно камеры видеонаблюдения. Вандалов привлекают к ответственности. В случае если они не достигли совершеннолетия, ущерб взыскивают с их родителей.

«Раньше подросток понимал, что если его заметит любой дядя за этим, то даст пенделей, родители добавят ремнем, в школе побеседуют, в милиции поставят на учет. А сейчас что? Друзья вандалика достают телефоны, снимают, как бедного мальчика пинают по попе, несут родителям, те - в прокуратуру видео и сюда, вой на болотах... Мужика сажают. Подростки понимают, что все безнаказанно, и уже совершают более тяжкие преступления» , - высказал горожанин свою точку зрения.

«Погано это все. Город закрыт, чужих нет, мигрантов нет, сами ведь жители вандалят. Эх мы!» - откликнулась зареченка.

Фото t.me/zarpressa.

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