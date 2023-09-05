За гимназией № 53 в Пензе появились мусорные поляны

05.09.2023 | 17:21

Горожанка Мария пожаловалась в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» на загрязненную территорию рядом с гимназией № 53.

Она отметила, что микрорайон Западная Поляна активно развивается, однако проблемы благоустройства не спешат решать. Так, мусор у образовательного учреждения лежит уже давно.

«Повсюду разбросаны бутылки, пластик и прочие отходы. Рядом - школа и продовольственный рынок. Это же антисанитария. И все это - на видном месте», - возмутилась Мария.

На фотографиях, присланных ею в редакцию, можно увидеть землю в зеленой зоне, покрытую бытовыми отходами.

Ранее сообщалось, что в Пензе вновь продлен срок месячника по благоустройству. Предусмотрены такие мероприятия, как санитарные пятницы, уборка и вывоз мусора со дворов, расчистка лесопарковых зон и мест массового отдыха.

14 октября планируется провести субботник.