Водитель внезапно пошел на таран на дороге из Пензы в Засечное

06.08.2023 | 12:39

Видеорегистратор пензенца запечатлел внезапный рискованный маневр водителя «Нивы» на дороге между микрорайоном Гидрострой и селом Засечным.

Кадры были сделаны в 13:31 4 августа и размещены в Telegram-канале автомобилистов.

Владелец регистратора ехал по своей полосе, когда неожиданно водитель «Нивы», двигавшийся во встречном направлении, пересек разделительную линию и пошел на опасное сближение со светлой легковушкой впереди автора видео.

Далее автомобилист за рулем «Нивы» продолжил на скорости ехать по этой полосе, грозя протаранить машину владельца регистратора. Тот вовремя ушел на обочину, затормозил, и столкновения не произошло.

Водитель «Нивы» отправился дальше. Неизвестно, остановился ли он после ДТП, однако пострадавшие от его действий автомобилисты встали.

В комментариях к посту пользователь, оказавшийся свидетелем последствий происшествия, отметил, что водители не пострадали, однако обе машины лишились боковых зеркал.

Пензенцы гадают, что стало причиной внезапного маневра человека за рулем «Нивы».

«Да все просто: в телефончик прилипает, это 60% аварийных ситуаций», «Заплохело?», «Опять жара в Пензе?», «Я тоже склонна думать, что поплохело ему, вот он на таран и поехал. В 17:00 в машине термометр показывал 35 градусов. А у кого кондея в машине нет - жееесть», - высказались участники обсуждения.

Видео t.me/sova_penza58.