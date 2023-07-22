А это порт: Ошибка на табличке в маршрутке вызвала шутки

22.07.2023 | 12:39

На информационной табличке с перечислением основных остановок, размещенной за стеклом пензенской маршрутки № 30, пассажир заметил опечатку в слове «Аэропорт».

Фото опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Оно вызвало множество одобрительных лайков.

«Аэропорт был, телепорт знаем, а «Аэтопорт» - что-то новенькое», - пошутил автор.

«А это порт», - высказал свою точку зрения на написание названия конечного пункта «тридцатки» один из комментаторов.

В 2022 году пензенцы заметили ошибку в тексте баннера социальной направленности, призывающего позаботиться о безопасности детей на каникулах. «Увжаемые родители», - такими словами начиналось обращение, размещенное на остановочных павильонах.

Фото vk.com/penzanovosti.