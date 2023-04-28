Мусор, костры и вопли: пензенец рассказал об экопарке на Западной

28.04.2023 | 09:23

Экопарк «Ласточкины горы» на Западной Поляне превратили в помойку. Об этом в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru написал пензенец, проживающий в микрорайоне.

«После не так давно проведенного благоустройства общественного места парк стал свалкой и пристанищем для любителей шашлыков на природе (в центре жилого микрорайона)», - пояснил мужчина.

По его словам, мусор за собой практически никто не убирает, а за общественным порядком в экопарке не следят.

«В теплое время года сверху можно наблюдать многочисленные костры и вопли пьяных граждан. С детьми гулять невозможно вечером», - констатировал пензенец.

Мужчина приложил к сообщению видеозапись и фотографии, подтверждающие его слова. Он надеется, что на экопарк снова обратят внимание.