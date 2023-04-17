ДТП на проспекте Победы: девушка на Toyota подрезала автобус с детьми

17.04.2023 | 12:51

Утром в понедельник, 17 апреля, на проспекте Победы, напротив дома № 126, недалеко от поворота на Глазунова, случилось ДТП с участием нескольких транспортных средств. Одно из них - автобус № 66.

По словам очевидцев, авария произошла из-за девушки на Toyota.

«Она со второй полосы стала резко поворачивать на стоянку возле магазина, прямо перед проходящим мимо автобусом. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса применил экстренное торможение. В этот момент в автобусе было много людей, ехал целый класс детей. На первый взгляд, серьезно никто не пострадал, люди отделались ушибами и царапинами», - описал свидетель в соцсети «ВКонтакте».

От все-таки произошедшего столкновения Toyota врезалась в припаркованный автомобиль.

Судя по кадрам с места ДТП, сам автобус пострадал несильно, а вот у легковых машин повреждения значительные.

Фото Данила Миронова, фото и видео - vk.com/sova_penza.