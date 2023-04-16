Пинают яйца: пензенские дети нашли чем развлечь себя на Пасху

16.04.2023 | 10:49

Подчас дети придумывают странные забавы. Например, в воскресенье, 16 апреля, в день Светлой Пасхи, в Дальнем Арбекове мальчик решил попинать яйца.

Своеобразную игру запечатлела местная жительница Ангелина, которую возмутило поведение ребенка на детской площадке. Она сделала запись и выложила ее в чат «Арбековская застава» в Viber.

На кадрах - четверо детей (три мальчика и девочка) с мешками и рюкзаками, в которые они, по всей видимости, собирали крашеные яйца по квартирам. Один из мальчиков ногой пнул яйцо, лежавшее на настиле площадки, так что оно разлетелось на куски.

«Кто узнает свое чадо?!» - поинтересовалась Ангелина, огорченная произошедшим.

Горожанка надеется, что родители проведут с детьми разъяснительную беседу и такое больше никогда не повторится.