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Глас народа

Проезд на улице Горького в Пензе затруднен из-за ЧП

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Во вторник, 4 апреля, в Пензе, рядом с пересечением улиц Максима Горького и Кирова, провалился асфальт.

Сообщения о ЧП поступили от водителей около 14:00. В чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber опубликовали фотографию участка улицы Максима Горького: асфальт просел посреди полосы в сторону улицы Кирова.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки» на 16:06, на улице Горького собралась пробка. Проезд затруднен в обоих направлениях. Затор в сторону центра начинается от улицы Красной, водители стоят вплоть до перекрестка Горького - Кирова.

Провалы асфальта на улице Максима Горького не редкость. Например, автомобилисты не раз жаловались на ямы рядом с отелем Heliopark. На том участке находится множество колодцев, вокруг которых просаживается покрытие.

Как сообщалось ранее, жителям Пензы кажется, что провалов в городе становится все больше, а дорожники не справляются со своей задачей. Ямы появлялись на центральных улицах, на проспекте Строителей и даже на Московской.

Фото Надежды Филатовой, invite.viber.com, «Дорожная обстановка Пензы».

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